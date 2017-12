Marcinho conquista espaço no Palmeiras Quando Marcinho foi anunciado como reforço do Palmeiras para a disputa da Série B, membros de torcidas organizadas do clube escreveram um manifesto, anunciando que iriam vaiá-lo sempre que tocasse na bola. Menos de seis meses depois, o jogador, que jamais escondeu seu amor pelo clube, é hoje um dos símbolos da raça do time palmeirense. Crítico, admite que a técnica não é um de seus pontos fortes, mas se baseia nos números para mostrar sua importância no esquema do técnico Jair Picerni. ?No jogo de quarta-feira contra o Sport, por exemplo, fiz 17 desarmes e apenas cinco faltas?, lembrou o jogador. ?Estou tentando cometer o menor número de infrações possível. Sei que posso comprometer a equipe se receber cartões desnecessários.? Para felicidade de Marcinho, o relacionamento com os torcedores melhorou bastante. ?Muitos que não queriam que eu vestisse a camisa do Palmeiras mudaram de opinião. E, apesar dos altos e baixos, sinto orgulho disso. Sem contar o clima de alegria que vem marcando as últimas semanas da equipe. É gostoso chegar para treinar e encontrar todo mundo motivado, todo mundo sorrindo.?