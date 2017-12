Marcinho desfalca São Caetano no Rio Marcinho, artilheiro do São Caetano no Campeonato Brasileiro com 13 gols, está vetado para o jogo contra o Fluminense, sábado à tarde, no Maracanã. Ele sofreu um estiramento na perna direita na vitória por 1 a 0 sobre o Goiás e só deve voltar ao time no jogo diante do Juventude, em Caxias do Sul, dia 7. Embora não tenha confirmado o substituto, o técnico Tite já avisou que em nada vai alterar a forma do time em campo, "com muita pegada, determinação e a busca incessante dos gols". O meia Luis Carlos Capixaba deve ficar com a vaga, com Warley mantido no ataque ao lado de Somália. A outra opção é a entrada de Matheus no meio-de-campo. Na manhã desta quinta-feira, Tite orientou um treino técnico-tático e à tarde apenas um dois toques no gramado do Estádio Anacleto Campanella. Nesta sexta-feira pela manhã haverá apenas um recreativo, com a delegação embarcando à tarde para o Rio de Janeiro. O São Caetano está bem perto de atingir seu objetivo no Brasileiro, que é garantir uma vaga na Taça Libertadores. O time ocupa a quarta posição, com 71 pontos. O curioso é o contraste entre o aproveitamento da defesa e do ataque. O time do ABC tem a melhor defesa, com 33 gols, e o pior ataque, com 46 gols, um a menos do que Grêmio e Fluminense.