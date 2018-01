Marcinho deve reforçar São Caetano A diretoria do São Caetano promete anunciar na sexta-feira os seus principais reforços para a temporada de 2003. E a grande surpresa deve ser o meia-atacante Marcinho, liberado pelo Corinthians e emprestado pelo Paulista ao time do ABC. O acordo entre os clubes está fechado, faltando apenas o acordo salarial do jogador. A negociação, bem como as outras feitas pelo São Caetano, são mantidas em absoluto sigilo. Mas o acordo foi confirmado pelo presidente do Paulista, Eduardo Palhares, que disse não ter condições de manter Marcinho em Jundiaí devido seu salário. O jogador não ficou no Corinthians, que não aceitou pagar R$ 250 mil pelo seu reempréstimo. Marcinho deve ficar no São Caetano durante toda a temporada. Outros três reforços já estão confirmados pela diretoria do clube: o lateral-direito Rafael, ex-São Paulo e que foi envolvido no empréstimo do meia Esquerdinha ao Guarani, e os volantes Ramalho, do Bahia, e Marco Aurélio, liberado pelo Palmeiras. Os novos reforços serão apresentados na sede do clube, às 14 horas de sexta-feira, duas horas antes de o elenco voltar de férias. Em seguida, o grupo seguirá para o período de pré-temporada que será realizado na Estância Santa Luzia, em Mauá.