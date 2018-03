Marcinho deve substituir Marcelo Moreno no Cruzeiro

A expulsão de Marcelo Moreno na estréia do Cruzeiro no Brasileirão, nesse sábado, 10, contra o Vitória, abriu a disputa por uma posição no setor ofensivo do time mineiro. O meia Marcinho, que também atua como segundo homem de ataque, é o principal candidato à vaga, e diz estar pronto para atuar improvisado. "Estou preparado e o importante é que todos estejam bem e quando entrar fazer aquilo que o técnico pede", afirmou o jogador, que espera mais uma boa atuação do time, que na estréia bateu o Vitória, em Salvador, por 2 a 0. "O time deve atuar com a mesma seriedade, com a mesma concentração, sabendo que a torcida vai estar do nosso lado nos apoiando", disse Marcinho. O próximo adversário do Cruzeiro é o Botafogo, e o meia espera que a equipe aproveite do fato de o rival estar dividido entre dois torneios.