Marcinho divide méritos com o elenco Depois de marcar o gol na vitória sobre o Corinthians no último domingo, o atacante Marcinho ganhou o status de principal jogador do São Caetano no Campeonato Brasileiro. Mas ele prefere dividir todos os méritos com o elenco, que deixou o time na 10ª posição, com 18 pontos. "O craque do São Caetano é a equipe, não eu, que fiz o gol. A vitória não veio em Campinas (empate em 0 a 0 com a Ponte Preta), o que foi uma injustiça, mas contra o Corinthians chegamos para mostrar a força do São Caetano neste campeonato", disse Marcinho. Curiosamente, Marcinho trocou o Corinthians pelo São Caetano alguns dias antes do início do Campeonato Brasileiro de 2002. O time da capital bem que tentou o reempréstimo do jogador junto ao Paulista, de Jundiaí, mas não queria envolver dinheiro. A diretoria do clube do ABC agiu mais rápido e o levou para o estádio Anacleto Campanella. Paulista de Campinas, Márcio Miranda Rocha da Silva nasceu em 20 de março de 1981 (22 anos). Revelado pelo Paulista, passou por várias seleções brasileiras nas categorias de base. Como profissional ainda tem esperanças de ser chamado pelo técnico Carlos Alberto Parreira.