Marcinho diz que pretende ficar na lateral do Corinthians

Marcinho foi contratado pelo Corinthians para compor o meio-de-campo da equipe. No entanto, com a venda de André Santos e a contusão de Marcelo Oliveira, foi improvisado pelo técnico Mano Menezes na lateral-esquerda. Agora, que agarrar a nova posição e apagar o rótulo de quebra-galhos.

"Estou encarando como uma oportunidade e não como um quebra-galho. É uma posição carente no Corinthians e na seleção. Estou me adaptando e vou continuar ali", afirmou o jogador, que marcou um gol de falta domingo contra o Botafogo e outro de pênalti na quarta-feira diante do Barueri.

O atleta garante até que está cada vez mais adaptado à nova posição. "Às vezes tenho algumas falhas na marcação por não ter o hábito de jogar ali, mas o Mano já está me ensinando a marcar melhor e vou me encaixando na posição", disse. "Me espelho muito no André Santos e tento seguir seu sucesso no Corinthians", declarou.