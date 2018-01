Marcinho e Correia brigam em Americana O Palmeiras não perdeu só o jogo, neste domingo, em Americana. Perdeu também o equilíbrio emocional. Correa e Marcinho discutiram feio depois do segundo gol do Rio Branco. Correia, que perdeu a disputa pelo alto com Jales, reclamou de Marcinho, que também respondeu asperamente ao companheiro. A imagem da TV mostrou os dois se desentendendo em pleno gramado. No intervalo, o volante confirmou a discussão e reconheceu o nervosismo. E fez um desabafo. "Quando um ganha, todo mundo ganha, quando perde, todo mundo perde. Ele (Correia) veio me cobrar, reclamando que eu errei no gol (o segundo) do Rio Branco. Disse a ele que não errei. É coisa de jogo. Estou nervoso por causa da situação da equipe, já que não estamos alcançando o resultado que queremos."