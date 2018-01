Marcinho, ex-Corinthians, é destaque Não foi apenas o lance do único gol deste domingo no Anacleto Campanella - que valeu três pontos para o São Caetano - que fez de Marcinho o nome do jogo no confronto com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O meia atuou como um legítimo camisa 10. Extremamente inteligente, distribuía as jogadas e organizava o setor. Não foi assim uma tarefa tão simples. Marcinho chamou para si a função de liderar o espaço em que o técnico Mário Sérgio depositou suas fichas para neutralizar o Corinthians. Exceção feita a Mateus, atacante de 19 anos com características um pouco mais ofensivas, a equipe da casa jogos praticamente com seis jogadores no meio. Marcinho alternava momentos mais cerebrais com investidas de puro vigor físico. Deixou desnorteados os volantes Fabrício e Fabinho, que não conseguiam se antecipar ao raciocínio e à velocidade do adversário. Assumiu a liderança da artilharia no São Caetano (fez 4 gols) com extremo oportunismo e habilidade num contragolpe. Recebeu a bola num lance muito rápido pela meia direita, acreditou na posição legal e conduziu a bola com categoria aos 23 do primeiro tempo. De quebra, deu um belo drible em Doni e deixou o goleiro do Corinthians no chão antes de tocar de direita para o gol. Jovem, o meia de 22 anos nascido em Campinas (em 20 de março de 1981) chegou a São Caetano no começo da temporada com a responsabilidade de preservar as características da equipe que perdia sua estrutura com a saída de Magrão. Tem 1,71m, 70 quilos e é muito mais habilidoso que o jogador que voltou ao Palmeiras. Marcinho - que já jogou pelo próprio Corinthians e chegou a ser convocado para Seleção Brasileira Sub-23 (além de uma boa passagem pelo Paulista) - também mostrou seu poder de liderança, quando caía pela esquerda, orientando as investidas do jovem Mateus, e pela direita, trocando bolas com Marlon (este ex-gandula em São Caetano). Elogios - Marcinho demorou para chegar aos vestiários - foi chamado para o antidoping bem como Thiago. O técnico Mário Sérgio não quis destacar a atuação de nenhum jogador: "Eu trabalho aqui com um grupo de homens íntegros, que cumpriram bem o planejamento que foi proposto. É difícil encontrar no meio do futebol pessoas que se doam tanto." O treinador disse que o Corinthians teve sua melhor chance, no segundo tempo: "Ainda assim foi num lance que veio de bola parada. Com a bola rolando não tivemos problemas, não." Sobre as informações veiculadas ao longo da semana sobre sua possível transferência para o Grêmio, o técnico foi direto: "Só saio daqui o dia em que me mandarem embora." Mário, que foi jogador de futebol durante 22 anos, explicou aos repórteres um abraço apertado que trocou com Gustavo ao final da partida: "Já trabalhamos juntos e estivemos lado a lado num momento difícil em que ele estava machucado no Atlético Paranaense. Eu já fui jogador, sei como são essas coisas. Apenas dei o abraço e um beijo e ele entendeu." O zagueiro, por sua vez, não mediu elogios ao técnico: "Ele tem me dado o apoio que preciso em vários momentos de minha carreira." Neste Brasileiro, o São Caetano tem 18 pontos. São 12 jogos, quatro vitórias, seis empates e duas derrotas. Marcou 14 gols e sofreu 12. No Anacleto Campanella, continua invicto: quatro vitórias e dois empates.