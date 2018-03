Marcinho faz os exames no Palmeiras O meia-atacante Marcinho, novo reforço do Palmeiras, fez na manhã desta segunda-feira os exames médicos e físicos no Incor, em São Paulo. Ele será apresentado oficialmente ainda esta tarde, na Academia de Futebol, o centro de treinamentos palmeirense. Contratado junto ao São Caetano, por cerca de US$ 2,5 milhões, Marcinho deve estrear com a camisa palmeirense já no domingo, contra o Paraná, no Palestra Itália. Antes disso, o Palmeiras faz jogo decisivo pela Copa Libertadores, na quinta-feira, quando precisa de um empate com o Cerro Porteño, no Palestra Itália, para se classificar. Mas nem Marcinho e os outros recém-contratados - Juninho Paulista e Washington - irão jogar. Afinal, só podem ser inscritos na segunda fase do torneio continental.