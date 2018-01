Marcinho Guerreiro vai continuar no Palmeiras O volante Marcinho Guerreiro vai continuar jogando no Palmeiras. Os dirigentes do clube brasileiro não chegaram a um acordo com o Lokomotiv Moscou, da Rússia, nesta terça-feira, em reunião realizada durante o dia em São Paulo. A divergência na negociação era quanto ao valor da multa contratual a ser paga pelos russos: o Palmeiras queria US$ 4 milhões e o Lokomotiv Moscou ofereceu US$ 3 milhões. Mesmo após muita conversa, os dirigentes de ambos os clubes não abriram mão de seus valores. Assim, Marcinho Guerreiro - que treinou normalmente na Academia de Futebol nesta terça-feira - continua à disposição do técnico Emerson Leão. O próximo jogo do time é nesta quarta, contra o Rosario Central (ARG), no Estádio Palestra Itália, pela Copa Libertadores. Ele deve ser escalado no time titular.