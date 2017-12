Marcinho, herói e vilão no Palmeiras A expectativa do confronto contra o Botafogo está criando uma ansiedade extra para o volante Marcinho, cujas atuações no Palmeiras têm sido questionadas pela crítica e parte da torcida, mas valorizadas pelo grupo. O jogador não disputou a última rodada da segunda fase (2 a 0 contra o Santa Cruz) e na partida anterior, contra o Sport, no Palestra Itália, foi o responsável pelo pênalti que definiu a vitória do time pernambucano por 3 a 2. Por esse motivo, ele encara o confronto em Caio Martins, neste sábado, como "um jogo para dar a volta por cima". Antes do pênalti contra o Sport, porém, Marcinho já havia tido atuações polêmicas. Ao mesmo tempo em que era elogiado pela sua combatividade na defesa, se desdobrando na cobertura dos laterais Lúcio e Baiano, recebia críticas por causa do número excessivo de faltas - média extra-oficial de sete por jogo -, muitas delas apontadas pelos críticos como desnecessárias e perigosamente próximas à grande área. Como um dos principais problemas do Palmeiras tem sido como neutralizar as bolas cruzadas, fica fácil ver que o volante é, ao mesmo tempo, herói e vilão do time. Antes do pênalti, Marcinho tinha passado por momentos críticos. O pior foi na partida contra o Londrina, em julho, quando fez uma falta violenta e tomou cartão amarelo. Inconformado, ofendeu o juiz e foi expulso em apenas 19 minutos de jogo. O time venceu por 1 a 0, mas o episódio rendeu ao volante quatro jogos de suspensão e bronca pública do técnico Jair Picerni, que classificou a atitude de "caca". Pelo alto índice de cartões que recebe, Marcinho foi poupado nos jogos nos quais o time cumpriu tabela. Sua trajetória é semelhante a de um ex-jogador da história recente do Palmeiras, o também volante Galeano - que apesar dos vários títulos, jamais foi unaminidade no clube. Tanto um como outro são considerados imprescindíveis pelos técnicos como ladrões de bola, ao mesmo tempo em que se igualam na truculência das jogadas. Marcinho recusa a fama de violento, mas admite que sua média de faltas por jogo pode ser um pouco superior à do time, por ser o primeiro homem de desarme. "Apesar de falarem que sou violento, não vou mudar o meu jeito. Cheguei onde cheguei atuando assim e vou manter meu estilo porque acho que isso contou para minha contratação." O volante diz ter ficado chateado com as críticas que recebeu após a partida contra o Sport. "Fui julgado por uma partida e esqueceram tudo que fiz atrás", reclamou. Mas ele reconheceu que naquele jogo seu desempenho foi um dos piores com a camisa do Palmeiras. "Também fiquei aborrecido porque muita gente falou que eu admiti culpa pela derrota, quando na verdade eu me chateei por ter feito o pênalti." Segundo Marcinho, vários colegas conversaram com ele após a partida para ressaltar que o time ganha e perde como um grupo, como declarou Jair Picerni publicamente naquela tarde. O volante admite coincidências entre sua trajetória e a de Galeano. "De certa forma acho que temos uma semelhança em termos de carreira por sermos mais valorizados dentro do clube do que fora dele. O Jair e colegas como Magrão e Marcos estão sempre dizendo que sou importante, mas não apareço muito para a imprensa e também para a torcida", conforma-se. Jair Picerni é um dos principais defensores do volante. "Arriscaria dizer que ele deve ser um dos jogadores que mais desarmam no futebol brasileiro". Marcinho afirma não saber sua média por partida. "Mas no jogo contra o Brasiliense, um dos melhores que fiz, foram mais ou menos 12 ou 13. Acho que a minha média deve ser boa porque nas estatísticas do time sempre sou quem mais desarma."