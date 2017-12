Marcinho: mais gordo e mais rápido Quando os gols começaram a rarear, Marcinho procurou entender o que estava acontecendo. Olhou no espelho e encontrou a resposta: ?Eu estava muito magro, com três quilos a menos do que o ideal. Não me sentia com confiança para dar arrancadas, andava cansado. Eu precisava engordar.? Marcinho, então, foi atrás dos preparadores físicos Fernando Leão e Anselmo Sbraglia, que falaram do caso com o fisiologista Ivan Piçarro. Todos queriam ver o principal atacante do Verdão fazendo gols de novo. Para isso, era preciso que ele ficasse mais forte. ?Me deram comprimidos de suplemento alimentar, passei a tomar creatina e, principalmente, a comer bastante. Saio do treino e como pra caramba!? O prato predileto é macarrão com coxa de frango. Com dois desses por refeição, o atacante pulou de 68 para 71,5 quilos em um mês. No caso dele, ganhar peso não significou ficar mais gordo, mas mais forte. ?Passei a me sentir mais confiante. Sinto que estou melhor fisicamente?, diz Marcinho. ?O peso que ele ganhou foi de massa muscular. Por isso, ficou mais rápido, e não mais pesado?, esclarece o fisiologista Ivan Piçarro. ?Fortinho?, o atacante, além de fazer gols, passou a chamar a atenção com uma jogada que ainda não havia mostrado no Palmeiras: as arrancadas. Mesmo agora, em fim de temporada, Marcinho tem encontrado fôlego aos 35, 40, 45 minutos do segundo tempo para sair em disparada com a bola rumo ao gol. Contra a Ponte Preta, domingo, pegou a bola no meio-de-campo, saiu correndo, passou por dois adversários e cruzou na medida para Warley fazer o gol da virada palmeirense. ?Mesmo quando não marco, ajudo a equipe. É isso o que me deixa feliz?, diz Marcinho. A explicação dele para a transformação parece discurso de comercial de produto para emagrecimento ? ou de ?engordamento?. Só falta mostrar fotos de como ele era ?antes? e de como ficou ?depois? do tratamento. ?Eu costumava dar essas arrancadas no Corinthians e no São Caetano. Mas, este ano, vinha encontrando dificuldades. Não tive uma boa pré-temporada, sofri com uma lesão no tornozelo esquerdo e cheguei com o campeonato já em andamento. Mas depois que fiz esse trabalho de fortalecimento muscular tudo mudou. Eu queria me ver ?inchadinho? de novo. Recuperei minha confiança.? Além de seguir à risca a dieta do fisiologista e cumprir os exercícios impostos pelos preparadores físicos, Marcinho se mostra um atleta exemplar. Quando o treino acaba, o atacante permanece em campo por mais 15, 20, 40 minutos, treinando cobranças de falta e de pênalti com os goleiros Deola e Diego Cavallieri. ?Todos são muito esforçados e obedientes?, diz o preparador físico Fernando Leão. ?Mas o Marcinho se destaca pela vontade. Ele nunca nos dá trabalho.? Segundo Fernando Leão, o fato de o Palmeiras não ter disputado a Copa Sul-Americana ajuda a explicar o motivo de Marcinho e os demais jogadores estarem ?voando? neste final de temporada ? ao contrário dos atletas de Corinthians, Internacional e Fluminense, que têm reclamado de cansaço. ?Não temos jogos no meio de semana. Dá tempo para o atleta se recuperar.?