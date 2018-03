Marcinho não treina e pode desfalcar o Flamengo

O técnico Caio Júnior ganhou um problema na véspera da partida contra o Internacional. O meia Marcinho, artilheiro do Flamengo na temporada, não treinou nesta sexta-feira e pode ficar de fora do jogo deste sábado, no Maracanã. O jogador sente dores na região do abdômen e, por isso, pode ficar de fora da partida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Caso isso se confirme, Marcinho será substituído por Renato Augusto, como adiantou Caio Júnior. "Ele tem um pequeno problema e pode ser dúvida. Vou pensar sobre o caso. Se ele não jogar, joga o Renato Augusto, que pode ser usado sem problema", afirmou o treinador, que não poderá contar com Kleberson e Ibson, que continuam se recuperando de lesões.