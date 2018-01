Marcinho quer dar a volta por cima A expectativa do primeiro jogo do quadrangular final da Série B do Campeonato Brasileiro está criando uma ansiedade extra para o volante Marcinho. O jogador não participou da vitória sobre o Santa Cruz, no sábado, e na partida anterior contra o Sport, foi o responsável pelo pênalti que definiu a vitória do time pernambucano por 3 a 2. Por esse motivo, o jogador encara o confronto contra o Botafogo como "um jogo para dar a volta por cima". Marcinho não esconde que ficou chateado com as críticas que recebeu após a partida contra o Sport. "Fui julgado por uma partida e esqueceram tudo que fiz atrás", reclamou o volante, que no entanto reconheceu que naquele jogo, seu desempenho foi um dos piores com a camisa do Palmeiras. "Também fiquei aborrecido porque muita gente falou que fui culpado pela derrota, quando na verdade eu me chateei por ter feito o pênalti." Segundo Marcinho, vários colegas vieram conversar com ele após a partida para defendê-lo, alegando que o time ganha como um grupo e perde como um grupo também. O jogador também recusou a fama de violento, que vem sendo a ele atribuido. "Recebo cartões amarelos assim como outros jogadores também recebem." Marcinho explica que a sua incidência pode ser um pouco maior que a média do time, por estar numa posição direta de combate com o adversário. "Apesar de falarem que sou violento, não vou mudar o meu jeito de jogar, até porque não acho que seja assim. Cheguei onde cheguei atuando desse jeito, e com esse estilo vou continuar. Marcinho disse que nunca foi comparado a Galeano, outro volante do Palmeiras, que ficou mais marcado por sua "pegada", do que por um estilo mais técnico. Mas o jogador admite algumas semelhanças entre a sua trajetória e a do ex-capitão palmeirense. "De certa forma acho que tem uma semelhança sim, porque o técnico tem valorizado o meu trabalho, e colegas como Magrão e Marcos, também, enquanto não apareço muito para a imprensa e também para a torcida", resigna-se. Jair Picerni é um dos principais defensores do volante. "Arriscaria dizer que ele deve ser um dos jogadores que mais desarma dentro do futebol brasileiro". O jogador disse não saber sua média em uma partida. "Mas no jogo contra o Brasiliense, um dos melhores que fiz até agora, foram mais ou menos 12 ou 13. Não sei como é a média dos outros volantes mas acho que a minha é boa, até porque nas estatísticas do time sou quem mais desarma", diz o jogador. Apesar de ver uma semelhança sobre o seu trabalho e o exercido por Galeano, um dos ídolos do jogador foi um outro volante palmeirense, César Sampaio. "Ele tem o estilo de sair mais para o jogo do que o meu. Nos conhecemos quando trabalhei com a empresa na qual ele era sócio, e criamos uma grande amizade.?