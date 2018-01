Marcinho quer ficar no Corinthians O meia Marcinho tem de tomar até esta terça-feira a decisão mais importante de sua carreira. O jogador, que tem o passe vinculado ao Paulista, de Jundiaí, foi emprestado por um ano ao São Caetano (R$ 300 mil). Marcinho, por sua vez, quer ficar no Corinthians, time que defendeu no último semestre. ?Ele que tem de definir o que vai fazer. Nós já acertamos com o São Caetano, só falta ele fazer a parte dele e negociar com o clube?, disse o presidente do Paulista, Edu Palhares. Talvez seja uma responsabilidade alta para alguém com apenas 21 anos. Marcinho, no entanto, parece estar decidido. ?Eu prefiro ficar no Corinthians, porque para mim vai ser importante jogar a Libertadores e me mostrar no cenário internacional?, afirmou neste domingo à Agência Estado o meia, que passou o fim de semana em Campinas (SP). O meia fez questão de elogiar o São Caetano, ?um grande clube?, mas deixou claro que o desejo de jogar a Libertadores está falando mais alto. De acordo com o presidente do Paulista, o time da capital ?mostrou não ter interesse algum no jogador? ao propor não dar um único centavo por um ano de empréstimo. ?Temos contas a pagar e precisamos de dinheiro para revelar novos talentos?, disse o dirigente. Palhares afirmou que até quarta-feira ? data em que o atleta se apresenta à seleção Sub-23 ? conversará com Marcinho para saber o que ele pretende fazer. ?De repente, ele até fica aqui, afinal, ele é jogador nosso.? ?No Paulista eu não jogo mais?, garantiu Marcinho. Ele conta que, de sua parte, já tem tudo acertado com os dirigentes corintianos, que até se comprometeram a aumentar seu salário em relação ao que recebeu no Brasileiro ? ?é um bom aumento?, limitou-se a dizer. ?O problema é entre o Paulista e o Corinthians. Eu já me decidi?, afirmou o meia, que fez ainda uma ressalva. ?Eu sou um profissional, tenho contrato até o fim deste ano com o Paulista e vou fazer de tudo para não quebrar esse contrato.?