Marcinho recusa proposta ucraniana O meia-atacante Marcinho por enquanto continua no São Caetano. Nesta quarta-feira ele rejeitou uma proposta milionária de um time ucraniano, cujo nome não é revelado. Para ceder Marcinho por empréstimo, o São Caetano receberia cerca de US$ 1 milhão, e o jogador faturaria US$ 1,2 milhão por cada temporada. Pela rescisão do contrato com o time do ABC, os ucranianos estariam dispostos a pagar até US$ 3,5 milhões. Cogita-se em São Caetano do Sul que o meia rejeitou esta oferta porque estaria de olho em outra proposta, mas vinda do Yokohama Marinos, do Japão, cujos valores são mantidos em sigilo. Caso seja negociado, o Paulista, clube que o revelou, receberá 30% do total. Por enquanto, Marcinho se apresentará junto com os demais jogadores na sexta-feira no estádio Anacleto Campanella. O mesmo vale para o lateral-direito Ânderson Lima, que teria propostas do São Paulo e do Santos, mas também estaria interessado em se transferir para o futebol japonês. O lateral-esquerdo Triguinho também está nos planos do Palmeiras.