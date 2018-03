Marcinho sofre fratura no tornozelo Meia hora depois de se classificar para as oitavas-de-final da Taça Libertadores da América, o São Caetano teve a má notícia que esperava não ouvir desde o primeiro tempo do jogo contra o Independiente, da Argentina. O time do ABC não irá contar mais com o meia Marcinho para a competição. Os médicos do clube confirmaram uma fratura no tornozelo esquerdo do meia, destaque do time nesta temporada. A previsão é de que ele, autor do segundo gol do time no jogo, cobrando pênalti, e artilheiro da temporada, fique de 45 a 60 dias afastado dos gramados. Ele se machucou ainda no primeiro tempo e teve que ser substituído por Anaílson.