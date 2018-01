Marcinho sonha com gol da classificação O atacante Marcinho tenta conter a ansiedade, mas não esconde que marcar o gol da classificação do Palmeiras para a Copa Libertadores do ano que vem será um marco na carreira. "O autor será considerado pela torcida como um herói", afirmou o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, com 18 gols. Campeão paulista pelo São Caetano, em 2004, Marcinho considerado o jogo deste domingo como o mais importante de sua carreira. "Defender o Palmeiras em um jogo deste nível é uma responsabilidade muito grande", disse o camisa 11, que considera a partida contra o adversário carioca a final do ano. "Tem todos os ingredientes de uma decisão." Sem fugir da obrigação de fazer os gols decisivos, Marcinho destaca outros companheiros que podem ajudar o time a ficar com uma vaga na competição internacional. "O Daniel tem uma presença muito forte na área, enquanto o Juninho e o Washington estão em uma fase muito boa", disse. "Mais importante que o objetivo pessoal é o Palmeiras obter o seu objetivo." Os vários resultados negativos obtidos pelo Palmeiras ao longo de sua história dentro do Palestra Itália não incomoda o artilheiro. "Quem vive de passado é museu. Ninguém que está aqui viveu todos estes momentos. É hora de pensar positivo. Na vitória. O resto não vale nada." Marcinho disse que vai se inspirar em um jogo do Paulista de 2004, quando ainda atuava pelo São Caetano e marcou dois gols pela equipe do ABC na goleada por 4 a 0 sobre o Santos no Anacleto Campanella. "Fiz uma grande partida. Acho que se conseguir repetir meu desempenho, vou ajudar muito o Palmeiras. Diante do Fluminense, Marcinho volta a jogar como meia ao lado de Juninho. Washington e Gioino formam a dupla de ataque. Correia entra no lugar de Alceu e vai formar a dupla de volantes com Marcinho Guerreiro, que fará marcação individual sobre Petkovic. Todos os 27 mil ingressos para a torcida do Palmeiras foram vendidos na sexta-feira. O Fluminense terá o apoio de dois mil torcedores no Palestra Itália.