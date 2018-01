Marcinho tem a confiança de Picerni A excelente partida que Correa fez contra o Santa Cruz. O ótimo desempenho de Adãozinho diante do Brasiliense. Esses dois ingredientes fizeram com que Jair Picerni defendesse abertamente Marcinho, responsabilizado pela derrota diante do Sport Recife - a única que o Palmeiras teve na segunda fase do Campeonato Brasileiro. O treinador assegurou no sábado que o volante continuará titular do time e enfrentará o Botafogo. ?Se for tirar um jogador por causa de má partida, ninguém vai fica em time algum. O Marcinho tem a minha confiança e irá continuar neste quadrangular decisivo como titular. Não conta o que aconteceu com o Sport Recife", disse Jair Picerni. Na verdade, Jair Picerni conversou muito com Marcinho durante toda a semana passada. Ele quer que o volante se contenha nas bolas divididas e diminua o número de faltas. O técnico considera que o jogador consegue se posicionar com inteligência e velocidade nas coberturas dos laterais, principalmente de Lúcio. ?O Marcinho tem ótima visão de jogo e chega bem nas bolas divididas. Mas existem lances que ao perceber que vai perder a jogada, não há problema porque ele também tem cobertura. A vontade exagerada pode atrapalhar. Só que não vejo motivo algum para deixar de confiar nele?, assegura Jair. O treinador, no entanto, ficou feliz com os desempenhos dos reservas imediatos para o meio-de-campo. ?O que o Adãozinho fez contra o Brasiliense não me surpreendeu. Quando o recomendei para o Palmeiras sabia que teria nele um jogador inteligente e com um preparo físico impressionante. Está sempre presente na defesa ou no ataque. Ele teve um desempenho instável durante o campeonato, mas agora na fase final voltou a jogar muito bem. Ele sempre esteve nos planos?, admite Jair. O mesmo se aplica a Correa. O jogador foi quem melhor aproveitou a partida ´amistosa´ contra o Santa Cruz, sábado, no Parque Antártica. ?Sei que tinha perdido a posição de titular. Tratei de encarar o jogo que não valia nada em termos de classificação como se fosse final de campeonato. Joguei o meu futebol e tenho certeza que o Jair Picerni viu outra vez que pode contar comigo quando precisar?, aposta Correa.