Marcinho vira dúvida no Jundiaí O meia Marcinho, uma dos destaques do Etti Jundiaí no Torneio Rio-São Paulo, passou a ser a grande dúvida do técnico Giba para o jogo contra a Portuguesa de Desportos, domingo, às 16h00, no Canindé, em São Paulo. Ele sofreu um torção no tornozelo esquerdo e foi poupado dos treinos desta sexta-feira no estádio "Jaime Cintra". Em seu lugar pode entrar o experiente Vágner Mancini. O próprio Giba admitiu que poderá usar a experiência de Mancini no lugar de Marcinho. "Ele só jogará se estiver recuperado e cem por cento", disse o técnico, que até então tinha a dúvida entre o próprio Mancini e Léo para formar a dupla de volantes no meio-campo ao lado de Fábio Gomes. Outra dúvida está no ataque, entre Cléber e Nenê. Giba já adiantou que não pretende confirmar a escalação, deixando suas definições para os vestiários do Canindé. "Realmente ainda não decidi quem vai jogar, mas estou feliz por ter opções na reta final de uma competição tão importante como o Rio-São Paulo", justificou. Com 20 pontos, o Etti Jundiaí divide a quarta posição com dois clubes cariocas: Vasco da Gama e Botafogo. Giba acredita que a briga pela quarta vaga será mesmo decidida entre estes três clubes, uma vez que considera os outros três classificados praticamente definidos: Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Além do jogo contra a Portuguesa, o Jundiaí enfrentará o lanterna América, em Jundiaí, e depois encerra sua participação contra o desclassificado Flamengo, no Maracanã.