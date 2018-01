Marcinho vira o "Romarinho do Parque" Quem quiser arrancar um sorriso de Marcinho e deixá-lo feliz da vida só precisa chamá-lo pelo seu novo apelido: ?Romarinho do Parque?. Marcinho adora ser chamado assim. Está achando o máximo a nova fama de goleador ? com 15 gols, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Robson, do Paysandu, e Alex Dias, do Vasco. ?Para mim, é tudo novidade. Nunca experimentei essa sensação de ser o goleador de um campeonato, lutando para ser o artilheiro absoluto. Já fui goleador de algumas equipes, mas nunca de um campeonato?, diz o meia-atacante. O apelido de ?Romarinho? vem da identificação com o jogador do Vasco. ?Sempre procurei me espelhar no Romário. É um ídolo para mim?, diz Marcinho, que fez nove de seus 14 gols pelo time alviverde no Palestra Itália (o outro de seus 15 no Brasileirão foi ainda pelo São Caetano). Além do recém-apurado instinto artilheiro, os colegas de equipe de Marcinho vêem outra semelhança do jogador com Romário. ?Talvez seja por causa da altura?, brinca Marcinho, 1,71m (Romário tem 1,69m). A fase é tão boa que o palmeirense já sonha mais alto. Recentemente, recebeu sondagens de clubes da Itália e da Espanha. ?Mas não houve nada concreto?, garante. Seu sonho maior, porém, é a Seleção. ?Quando se conquista algo como uma artilharia, você aparece mais. Quem sabe isso não pode ser um passo inicial para mais uma oportunidade na Seleção?, diz o meia-atacante, que, em abril, participou do amistoso com a Guatemala, quando ainda era jogador do São Caetano. Curiosamente, aquele jogo marcou a despedida de seu ídolo, Romário, da Seleção.