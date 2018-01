Marcinho volta, feliz por Magrão A permanência de Magrão no Palmeiras agradou não só aos torcedores, mas também ao volante Marcinho, que fará seu primeiro jogo como titular no Campeonato Paulista, domingo, contra o Santo André. "Já atuo ao lado do Magrão há dois anos, é um grande jogador", comentou. "Sentiríamos muito se ele saísse, mas como vai ficar mesmo, o elenco ganha muito com isso." Marcinho ficou fora da estréia do Palmeiras, contra a Internacional de Limeira, quarta-feira, por ainda não estar no melhor da forma física. Agora, espera que com uma semana de treinamentos, tenha um bom rendimento diante do Santo André. "Dificilmente alguém estará 100%, mas depois dos treinos fortes que fizemos esta semana, acho que poderemos suportar bem a exigência da partida." Marcinho não pretende mudar seu estilo de jogo, mesmo com a chegada das contratações para a temporada. "Minha função tática continua sendo a de proteger a defesa, como um terceiro zagueiro", observou. "E vou continuar entrando forte, como sempre fiz. Se você não pode dar o máximo num jogo, tem de pedir para sair."