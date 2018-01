Márcio ainda tem dúvidas no Corinthians O Corinthians enfrenta o Atlético-MG nesta quinta-feira, às 20h30, no Pacaembu. Com 46 pontos, o time paulista luta para se manter no pelotão de frente do Campeonato Brasileiro. ?A missão do Corinthians é sempre estar no pelotão da frente. Até porque, vai ser muito difícil buscar um time que abrir vantagem de 3, 4, 6 pontos?, afirmou o técnico Márcio Bittencourt. ?Amanhã vamos enfrentar uma guerra e espero que meu grupo saia vencedor. Estamos preparados para um grande espetáculo.? A segurança apresentada por Márcio, ao falar sobre o momento de arrancar na competição, contrasta com a sua indecisão para definir o time titular do Corinthians nesta quinta-feira. No gol, Fábio Costa ou Marcelo? ?Ainda não sei?, disse Márcio. No ataque, Carlos Alberto ou Bobô (Tevez está suspenso)? ?Levarei esta dúvida até o momento do jogo?, avisou o técnico. E no meio, o Hugo está mantido? ?Pode ser, mas tenho a opção do Wendell?, despistou ele mais uma vez. Diante disso tudo, alguma certeza? ?De que terei 11 felizes e outros meio bravos. Mas estou agindo sempre na ética?, afirmou Márcio.