Márcio Araújo deixa o comando técnico do Figueirense A diretoria do Figueirense se reuniu nesta terça-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e decidiu não renovar o contrato com o técnico Márcio Araújo. O fato de o time catarinense não ter conquistado o acesso no Campeonato Brasileiro da Série B pesou na decisão dos dirigentes.