Márcio Araújo diz ser privilégio jogar clássico entre Flamengo e Vasco O volante Márcio Araújo participou de uma das atividades do Flamengo, na tarde desta quinta-feira, no Ninho do Urubu, e falou sobre a expectativa do jogo de domingo, com o Vasco, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. Autor do gol do título da edição de 2014 do Carioca, em jogo com o próprio Vasco, ele disse que todos gostam do clássico por considerá-lo um jogo muito especial.