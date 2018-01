Márcio Araújo esconde time do Fortaleza O técnico Márcio Araújo adotou o mistério e escondeu a escalação do Fortaleza para o jogo contra o Paysandu, nesta quarta-feira, às 20h30, no Mangueirão, em Belém. Certo mesmo só os retornos do atacante Vinícius e do lateral Chiquinho. A novidade do Fortaleza poderá ser Kel, que está há três meses se recuperando de contusão. Outra dúvida é sobre quem vai ser o companheiro de Vinícius no ataque: Ricardinho ou Alexandre.