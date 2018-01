Márcio Araújo está confiante em título para o Guaratinguetá O Guaratinguetá, melhor caçula desta edição do Campeonato Paulista, está confiante na conquista do título do Campeão do Interior, e o técnico Márcio Araújo diz que já tem a receita para assegurar a classificação para a decisão, sábado, em Jundiaí, contra o Paulista - venceu o primeiro jogo por 1 a 0, em casa. ?Já sabemos como vamos jogar para trazer o resultado. O Paulista terá alguns reforços, a partida será difícil, mas queremos a vitória, a classificação?, disse o técnico, fazendo mistério. Márcio Araújo não terá problemas para escalar o time, já que todos os jogadores estarão à disposição. O lateral-esquerdo Leandro e o lateral-direito Alex Silva seguem como titulares nas vagas de Júnior e Nelsinho, respectivamente. Se em campo o clima é de otimismo, nos gabinetes a diretoria ainda não sabe se o time vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. A decisão deve sair apenas na próxima semana, mas são boas as chances de o time ser desmontado e abrir mão de sua vaga na competição nacional.