Márcio Araújo estréia no Fortaleza O treinador Márcio Araújo tem a difícil missão de levar o time do Fortaleza a derrotar nesta quarta-feira, às 21h40, no estádio Castelão, o São Paulo. O técnico faz sua estréia na equipe cearense, que terá três desfalques: o atacante Vinícius (artilheiro do time com nove gols), o zagueiro Fernandão (ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo) e o volante Dude (cumpre o segundo jogo de suspensão). Está confirmada a volta do atacante Finazzi, após cumprir suspensão automática na derrota para o São Caetano, domingo. Márcio Araújo assume uma equipe que soma apenas 26 pontos, três a mais que o Grêmio, último colocado. O Fortaleza vem de duas derrotas seguidas fora de casa (0 a 1 para o Bahia e 0 a 3 para o São Caetano). O time cearense em 26 jogos conseguiu apenas sete vitórias e cinco empates, acumulando 14 derrotas. Márcio Araújo chegou nesta terça-feira juntamente com a delegação do São Paulo e foi direto para o campo de treinamento, no Pici. ?Eu não seria irresponsável de mudar o esquema tático do time sem treiná-lo antes. Por isso, manterei a base que vinha jogando." Ele substitui Luiz Carlos Cruz, que não suportou a pressão da torcida e entregou o cargo no domingo ainda em São Caetano do Sul. ?Vamos extrair da alma dos atletas do Fortaleza o que eles têm de melhor", disse Márcio Araújo, ao assumir o cargo tentando estimular o elenco para evitar o rebaixamento para a Série B. Para ele o São Paulo vem de altos e baixos e por isso vão explorar este aspecto.