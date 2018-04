Márcio Araújo garante Palmeiras focado em clássico pelo Paulistão

SÃO PAULO - O Palmeiras inicia a briga por uma vaga nas quartas de final da Libertadores na terça-feira que vem, quando enfrenta o Tijuana no México, mas antes, neste sábado, a equipe decide a classificação para as semifinais do Campeonato Paulista contra o Santos, na Vila Belmiro. Apesar da maior importância dada ao torneio continental, o volante Márcio Araújo garantiu que neste momento só pensa no clássico estadual.

"Nós temos mais dois dias para trabalhar. Sabemos da qualidade do Santos. Acredito que o jogo contra o Tijuana não atrapalha porque nós estamos focados no Santos. Será um jogo só e precisamos estar atentos a tudo. No clássico, a motivação é muito maior", declarou.

O jogador admitiu uma queda do Palmeiras nas últimas duas partidas, contra Sporting Cristal, pela Libertadores, e Ituano, pelo Paulista, mas prometeu que, com a motivação das fases eliminatórias, isso vai acabar.

"A pegada do time não foi a mesma nos últimos dois jogos, mas na fase de mata-mata nós temos de lutar ainda mais por nossos objetivos. Nós estamos trabalhando muito. Todos os clubes sonham em viver isso, fase final de campeonato é muito importante para qualquer jogador", disse.