Márcio Araújo quer superar traumas e cobra 'ânimo renovado' no Palmeiras

SÃO PAULO - Prestes a iniciar sua 4ª temporada no Palmeiras, Márcio Araújo quer superar os traumas de 2012 e dar a "volta por cima" tanto no time quanto no seu futebol. O volante, que perdeu a vaga na equipe titular no decorrer do ano passado, acredita que a Copa Libertadores será a oportunidade ideal para o Palmeiras esquecer as decepções do Brasileirão.

"É uma grande oportunidade que o clube e o elenco terão pela frente. Mesmo na situação em que a gente se encontra, com a disputa da Série B, temos que encarar o ano com um ânimo renovado", cobrou o volante. "Para quem tem planos de fazer história, começar o ano disputando uma competição do porte de uma Libertadores é excelente".

Na avaliação do jogador, a disputa da competição internacional renovará a confiança do elenco, ainda abalado pelo rebaixamento, no fim de 2012. "Nossa aposta é essa, de fazer uma grande Libertadores para esquecer a queda. É o momento de darmos a volta por cima com o Palmeiras".

Para tanto, Márcio Araújo acredita que a chegada de reforços, como Ayrton e Fernando Prass, e o retorno de outros atletas, como Souza, vão contribuir para dar novo ânimo ao time. "A gente espera que o pessoal novo que entrar dê uma ajeitada na situação. Temos de usar a queda como aprendizado e crescer com as competições que vamos disputar. O Palmeiras é grande e, se quiser, pode se fortalecer com tudo isso."

Com menos oportunidades na equipe, o volante também quer se superar neste ano. "Eu e todo o elenco temos consciência de que precisamos melhorar e, falando de mim, quero corrigir aquilo que eu fiz de errado para ajudar o Palmeiras a fazer uma grande temporada."

Márcio Araújo até se coloca à disposição para atuar como lateral-direito, como chegou a ser utilizado durante a temporada passada. "Venho jogando nas duas funções desde que cheguei. Sou grato aos treinadores que passaram por aqui e confiaram no meu futebol. Se o [Gilson, técnico] Kleina precisar, estou à disposição para jogar aonde ele quiser".