Márcio Azevedo comemora descanso no Atlético-PR

"Acredito que isso pode me ajudar. Aproveitei para treinar e descansar um pouco. Infelizmente não conseguimos a classificação, mas o jogo do Botafogo já passou. Agora temos que pensar na partida contra o Sport que é muito importante para nós", afirmou, lamentando a eliminação do Atlético-PR com a derrota por 3 a 2.

Márcio Azevedo ressaltou a importância do jogo com o Sport, que será um confronto direto na luta contra o rebaixamento. "Esse jogo vamos considerar como uma final, porque a equipe deles está brigando para sair da zona de rebaixamento. Mesmo com o pouco tempo de treinamento vamos lutar para fazer uma boa apresentação", disse.