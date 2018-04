Márcio Bittencourt é o novo técnico da Ponte Preta

Márcio Bittencourt será o novo técnico da Ponte Preta no restante da Série B, segundo informou a própria equipe em comunicado oficial. O treinador se apresentará no treino da tarde de segunda-feira.

"Estamos chegando com uma missão difícil, mas não impossível: é perfeitamente plausível subir e vamos lutar com todas as forças para isso", afirmou o treinador.

Além de Bittencourt, também será apresentado nesta segunda-feira o novo coordenador de Futebol, Wanderley Paiva, um dos responsáveis pela escolha do novo treinador. "Com a chegada do Wanderley, colocamos alguns nomes à disposição e ele reforçou a preferência pelo Bittencourt", explicou o gerente de futebol, Cláudio Henrique Kiko Albuquerque.

O novo técnico assume depois da demissão de Pintado no sábado, após o empate em 3 a 3 com o Paraná, no Moisés Lucarelli. Antes de assumir a Ponte Preta, Bittencourt teve uma passagem desastrada pelo Náutico - assumiu o time na quarta colocação do Campeonato Brasileiro e entregou na penúltima.

A Ponte Preta está na oitava colocação da Série B, com 31 pontos. A estreia do novo treinador será contra o Ipatinga, sexta-feira, em Belo Horizonte.