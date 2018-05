Márcio Braga elogia torcida do Flu, mas alfineta rival

A torcida do Fluminense foi maravilhosa, eu assisti ao jogo pela televisão e achei muito bonita a festa", disse Márcio Braga em entrevista à ESPN Brasil. O dirigente, entretanto, não perdeu a oportunidade de alfinetar o adversário.

"O torcedor tricolor aprendeu a torcer pelo seu clube. Deve ter aprendido com a torcida do Flamengo", afirmou Braga, em tom de brincadeira. Falando sério, o presidente destacou a recuperação do rival no Campeonato Brasileiro.

"A participação da torcida tem sido muito efetiva e importante. Tanto que o clube estava lá em baixo e agora está dependendo apenas de si para escapar do rebaixamento", disse Márcio Braga, que busca o quarto título do Campeonato Brasileiro como presidente do clube - conquistou a taça em 1980, 1987 e 1992.

O Fluminense, apesar do apoio expressivo da torcida e da vitória por 3 a 0, não conseguiu ficar com o título da Sul-Americana. Como na primeira partida o clube perdera por 5 a 1, era preciso marcar pelo menos mais um gol para levar a disputa para a prorrogação.