Márcio Braga não quer profissionais no Fla O Flamengo vai escolher o novo presidente em 8 de dezembro e um dos candidatos, Márcio Braga, de 67 anos, quer que o clube volte a ser administrado com o "coração", abrindo mão de gestores profissionais. Braga, que já dirigiu o clube quatro vezes, concedeu entrevista coletiva hoje, na zona sul do Rio, para falar de alguns de seus planos. Ele foi enfático ao afirmar que só conseguirá tornar o Rubro-Negro viável se recorrer a flamenguistas apaixonados. "Com dívida em torno de R$ 240 milhões, não dá mais para recorrer a profissionais. Vamos contar com a colaboração direta de um grupo que tenha o Flamengo no coração." Ele considera a medida um recuo estratégico "na onda de gestão profissional" que passou a ser assunto corrente no futebol brasileiro a partir dos anos 90. "O Flamengo fecha todo mês com déficit de R$ 600 mil a R$ 1 milhão. Tem de estancar isso. É como se estivéssemos com o carro atolado num lamaçal e com os quatro pneus arriados, ou seja, tem de botar muita gente para empurrá-lo e aí é que entra o amor, a dedicação." Cerca de 5 mil associados estão em condições de votar e entre as propostas de Braga está a da construção de um estádio com capacidade para 38 mil pessoas, exatamente na sede do clube, na Gávea, aproveitando-se a estrutura do campo de treinamento. Campeão brasileiro, como presidente do Flamengo, em 1980, 1982 e 1987, Márcio Braga defende a transparência absoluta na administração de clubes e entidades. Para tanto, promete tornar disponível na Internet a cópia de todos os contratos do clube, seja com jogadores de futebol, treinadores e pessoal de outros departamentos do Flamengo. Opositor de Ricardo Teixeira, na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), quer que os grandes clubes tenham uma participação nos lucros da entidade. Ele criticou a gratificação milionária que coube a funcionários da CBF pela conquista do pentacampeonato mundial. "Só o secretário-geral (Marco Antonio Teixeira) recebeu mais de R$ 300 mil. E ele é do corpo permanente da CBF. Assim é claro que os clubes fiquem por baixo." Márcio Braga concorrerá com outros dois candidatos: Delair Dumbrosck e Gerson Biscotto.