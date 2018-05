Márcio Braga pede fim dos pontos corridos no Brasileirão O presidente do Flamengo, Márcio Braga, surpreendeu na festa de encerramento do Campeonato Brasileiro, promovida pela CBF. Apesar da conquista do título pela equipe, o dirigente disse que o clube carioca teve prejuízo, e pediu que a fórmula de pontos corridos seja alterada.