Márcio Braga preocupado com clássico O presidente do Flamengo, Marcio Braga, afirmou nesta terça-feira que a realização do clássico contra o Vasco, em São Januário, no sábado, põe em risco a vida dos torcedores. Ele lembrou que o jogo pode terminar em tragédia devido à colocação das equipes no Campeonato Brasileiro: lutam para não serem rebaixadas. ?Casa haja um perdedor, um torcedor pode ser morto na saída do estádio. É uma coisa braba. Tem gente se matando até no Maracanã?, declarou Marcio Braga, para em seguida acrescentar: ?Flamengo e Vasco estão na porta do inferno, o que torna o clássico mais dramático?. Marcio Braga disse que a delegação rubro-negra não teme ser hostilizada em São Januário. ?Os portugueses são fidalgos na hospitalidade. Não vejo problema em relação à recepção dos jogadores, comissão técnica e dos dirigentes. Aliás, a segurança da partida pertence ao Vasco, que detém o mando de campo?, avisou.