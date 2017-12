Márcio Braga promete mudanças no Fla O presidente eleito do Flamengo, Márcio Braga, assume o clube no dia 5 de janeiro e a expectativa é pelas novas medidas que o dirigente anunciará. Dentre elas, a renovação no time de futebol profissional, onde pelo menos cinco atletas deverão ser dispensados. Os nomes mais prováveis a deixar o clube são os do lateral-direito Luciano Baiano e dos meias Yan e Fernando Diniz. Enquanto isso, o diretor-técnico Júnior segue nas negociações para contratar reforços. O lateral-esquerdo Athirson, que já atuou pelo Flamengo, continua sendo assediado, mas as negociações não têm evoluído. O principal empecilho para o acerto continua sendo a questão financeira. "Não vou fazer loucuras e, por isso, a questão financeira passa a ser sempre um obstáculo", afirmou Júnior. "O jeito é tentar peneirar ao máximo buscando atletas que joguem bem, demonstrem habilidade e custem pouco."