Márcio Braga volta a presidir o Flamengo Pela quinta vez, o advogado e ex-deputado federal Márcio Braga vai dirigir o Flamengo. Ele foi eleito, hoje à noite, presidente do clube por três anos com 1.017 votos contra 807 de Delair Drumbosck e 212 de Gérson Biscotto. Márcio Braga tinha o apoio do atual presidente, Hélio Ferraz, e de outros tradicionais dirigentes do clube. Braga promete trazer o lateral esquerdo Atirson de volta para o Flamengo e convidou o ex- jogador Júnior para assumir o cargo de diretor técnico. Ele deixou claro que sua nova gestão vai ser muito crítica com relação à Federação de Futebol do Rio de Janeiro e à Confederação Brasileira de Futebol. Para coordenador dos esportes amadores do Flamengo ele convidou o ex-técnico Carlinhos. Márcio Braga sondou duas pessoas para ocupar o cargo de técnico do clube: Cuca e Dunga, que no entanto não avançaram nas negociações. "Vamos analisar com calma para trazer um nome de peso, que ajude o Flamengo a voltar a conquistar todos os títulos", disse Márcio Braga, durante discurso logo após o resultado da eleição, quando foi ovacionado pela torcida.