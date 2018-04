Márcio Careca projeta início difícil para o Vasco O lateral-esquerdo Márcio Careca acredita que o Vasco terá dificuldades no início do Campeonato Carioca. O defensor afirmou que o Tigres do Brasil, em seu segundo ano na elite, tem um bom time e deve dar trabalhado na primeira rodada da Taça Guanabara, em partida que será realizada no sábado.