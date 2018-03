Márcio desiste de jogar no Fortaleza O goleiro Márcio desistiu de jogar pelo Fortaleza e vai ficar em Jundiaí. O São Paulo, dono dos direitos federativos do jogador, decidiu fazer um novo empréstimo ao Paulista. O contrato já foi assinado e o jogador fica até o fim do ano. O jogador declarou que sua preferência era permanecer no time paulista para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. "Aqui encontrei o espaço adequado para apresentar meu futebol e preferia ficar em Jundiaí. Meu futebol ainda vai crescer muito tendo a estrutura do Paulista e o apoio do técnico Zetti." Quem também retornou foi o meia Marco Túlio, de 22 anos, que deixou o clube no começo do ano para jogar na China, está de volta ao Estádio Jaime Cintra. A transferência acabou não sendo concluída, segundo o jogador, por causa dos valores que não correspondiam com a proposta apresentada no Brasil.