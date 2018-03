Márcio destaca vontade e raça em BH Uma perfeita sintonia. É assim que os jogadores e o técnico corintiano, Márcio Bittencourt, explicam a ascensão da equipe no Campeonato Brasileiro. Para o treinador, que continua com 100% de aproveitamento, a vitória sobre o Atlético-MG, neste domingo, no Mineirão, foi conquistada com ?muita vontade e muita raça?. Foi o terceiro triunfo consecutivo do Corinthians na competição sob o comando de Bittencourt, que assumiu o time após a demissão de Daniel Passarella. ?A gente fala a mesma língua deles. Eu procuro incentivar bastante os meus jogadores. Graças a Deus, a gente vem conseguindo os resultados. E é um time aguerrido. O Márcio quando jogava era assim e não tem porque o Corinthians não ser assim?, observou o técnico, que, apesar do entusiasmo, ainda considera cedo apontar o time paulista como um dos favoritos ao título. O goleiro Fábio Costa, que retornou à equipe após ser afastado por Passarella, também destacou o entrosamento entre os atletas e a comissão técnica. Segundo ele, a receita para o sucesso em campo é a ?sintonia entre as pessoas que comandam e os jogadores?. ?Quando, em algum momento, isso se perde, fica muito difícil de obter esses resultados. E hoje mostramos que existe uma sintonia muito grande com o Márcio. A gente está no caminho certo?, disse o goleiro. A atuação de Fábio Costa foi elogiada pelos companheiros. ?O Fábio estava muito bem no jogo. Ele passa essa tranqüilidade para nós?, ressaltou o zagueiro Ânderson, um dos destaques do Timão. O zagueiro também rasgou elogios para o desempenho do atacante Carlos Tevez, autor do gol da vitória. ?O Carlitos, sozinho na frente, conseguiu fazer a diferença?. Tevez, que fez a sua última partida antes de se apresentar à seleção da Argentina e desfalcar o Corinthians por quase um mês, acabou sendo expulso no segundo tempo. Além de jogar na casa do adversário, o time paulista atuou na maior parte dos 90 minutos com um jogador a menos. ?Todo mundo se superou hoje?, observou Ânderson. Para ele, com o resultado positivo, o grupo terá paz para se preparar para a partida contra o Flamengo, no próximo dia 12, em Mogi Mirim. ?Temos duas semanas agora até o próximo jogo diante do Flamengo. E isso passa não só uma tranqüilidade, mas uma paz para que todos possam trabalhar?. Intimação - Já no vestiário do Mineirão, o goleiro Fábio Costa recebeu a intimação de um oficial de Justiça para prestar depoimento sobre acusação de agressão e ofensa a Ana Paula Damasceno, então repórter da TV Horizonte - uma emissora local -, que no ano passado acusou o atleta corintiano de ofensa e tentativa de agressão. Ela move contra o goleiro uma ação indenizatória. Fábio Costa foi intimado a comparecer no próximo dia 8 a uma delegacia da capital mineira.