Márcio deve poupar Tevez no domingo Márcio Bittencourt deve poupar o atacante Tevez do jogo do Corinthians contra o Fortaleza, domingo, no Ceará. Reconhecendo o cansaço do jogador, que chega na manhã desta sexta-feira à Argentina após um mês viajando com a seleção de seu país, o treinador deve liberá-lo da partida. "Ele só poderia chegar na noite de sábado em Fortaleza. O desgaste seria muito grande", explicou Márcio, que ainda conversará nesta sexta-feira com Tevez por telefone, antes de definir se o libera ou não. Sem Tevez, a dupla de ataque em Fortaleza seria formada mais uma vez por Abuda e Jô. Tevez voltaria a jogar pelo Corinthians no outro domingo, no clássico contra o Palmeiras, no Morumbi. Outro argentino que tem boas chances de enfrentar o Palmeiras é Javier Mascherano. O volante se desligou do River Plate após a queda do time argentino na Libertadores, na quarta-feira, frente ao São Paulo. O volante argentino é esperado no Parque São Jorge na segunda ou terça-feira. "Gostaria de contar com ele o mais rápido possível, mas sei que existe uma série de trâmites que precisam ser respeitados. Minha intenção é ter o Mascherano para o jogo contra o Palmeiras", avisou Márcio Bittencourt. Nesta quinta-feira, o time perdeu novamente o volante Marcelo Mattos, machucado. O jogador, que já desfalcara o Corinthians nos três últimos jogos por causa de uma torção no tornozelo esquerdo, vinha treinando bem e tinha esperança de jogar no domingo. Mas voltou a se sentir mal e deixou o treino chorando. Entra Wendel.