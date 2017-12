Márcio é acusado de agressão em Miranda O São Caetano tinha motivos para comemorar ao final do primeiro tempo, enquanto o Corinthians parecia descontrolado. Na saída de campo, o volante Júlio César procurava tirar o meia Paulo Miranda de um bate-boca com adversários, quando, segundo ele, levou um tapa na cabeça do técnico corintiano Márcio Bittencourt. "Ele me falou: ´Não vai querer mandar aqui´", disse Júlio César, que ficou revoltado. "Isso não se faz. Ele nem parece que é treinador ", afirmou o jogador do São Caetano. Márcio Bittencourt negou a agressão. "Ele sabe o que ele fez. Ele veio agredir o Sebá verbalmente, ele estava indo em direção ao nosso vestiário", disse o técnico corintiano. A diretoria do São Caetano deve enviar a fita da partida para a CBF. O motivo é mostrar a suposta agressão do técnico Márcio Bittencourt ao volante Júlio Cesar. Depois que se confirmou a derrota, por 2 a 0, um clima de constrangimento tomou conta dos corintianos. Roger conseguiu resumir a frustração da derrota logo na primeira partida em que o Corinthians defendia a liderança do Campeonato Brasileiro. "Fomos ingênuos e caímos no jogo malandro do São Caetano. Os jogadores deles nos irritaram e depois que fizeram os gols levaram a partida em banho-maria. Não conseguimos reagir." Tevez confirmou ter xingado a mãe do árbitro Anselmo da Costa no lance em que foi expulso. "Eu a chamei de piranha, tenho a coragem de dizer. Quero ver se o árbitro tem coragem de falar o que ele me disse. Foi ele quem começou", acusou o centroavante corintiano. "Um time que quer ser campeão brasileiro não pode se abater tanto depois de sofrer gols. O Corinthians não conseguiu fugir da marcação do São Caetano. Faltou tranqüilidade, faltou tudo. Isso não poderia acontecer jogando em casa, diante da nossa torcida", criticou Gustavo Nery. Jô, que havia planejado uma festa pela sua centésima partida com a camisa do Corinthians, estava envergonhado. "Nós entramos dormindo em campo. Quando acordamos, o São Caetano já vencia por 2 a 0. Não conseguimos jogar nada. Eles nos anularam. Infelizmente", lamentou. Já Edílson contou que tinha prometido aos outros jogadores do São Caetano que iria humilhar o volante argentino Mascherano. "Eu tinha prometido mesmo. O Robinho tentou e não conseguiu, mas eu dei três no meio das pernas dele."