Márcio, enfim, vai conhecer Mascherano O técnico Márcio Bittencourt vai conhecer nesta quarta-feira, pessoalmente, o novo reforço do time do Corinthians: o volante Javier Mascherano. O treinador ainda não sabe se o encontro será à tarde, no hotel onde o River Plate está hospedado em São Paulo, ou à noite, no vestiário do Morumbi. Independentemente disso, Márcio já adiantou que pretende ir ao estádio, acompanhar o jogo entre São Paulo e River Plate, pelas semifinais da Libertadores. Márcio está ansioso para conversar com Mascherano. "Já vi ele jogar várias vezes. Trata-se de um volante moderno, que sabe ir bem à frente". O argentino deve se apresentar no Parque São Jorge assim que o River for eliminado na Libertadores. Pretendido por vários clubes do mundo, o titular da Seleção Argentina foi contratado por cerca de US$ 15 milhões (R$ 36 milhões) pela MSI, que ainda tenta contratar Vágner Love ou Liedson. O argentino Sebá considera Mascherano "um dos melhores do mundo em sua posição". O zagueiro não escondeu que vai torcer muito para o River Plate. "Vou torcer como argentino e corintiano", brincou. Sebá não joga há 40 dias, por causa de uma lesão no púbis. O zagueiro revelou nesta terça-feira que, antes de ser afastado, vinha mantendo a contusão em sigilo. "Tomava antiinflamatórios para amenizar a dor, mas chegou a um ponto que não conseguia mais nem caminhar". Sebá deve estar à disposição de Márcio Bittencourt em 15 dias. Questionado sobre a polêmica cusparada que Tevez deu numa garrafa d?água, supostamente entregue ao técnico da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Parreira, o sempre simpático Sebá se irritou. O argentino não gostou de ver que o episódio envolvendo seu compatriota ainda repercute bastante no Parque São Jorge. "Quando tomei um tapa na cabeça e ouvi ?pedala, Sebá?, ninguém falou nada", disse o zagueiro, comparando o "Pânico na TV" ao programa humorístico argentino que fez a brincadeira com Tevez e Parreira. Sebá garantiu que Tevez não fez nada por maldade. Em todo caso, o técnico Márcio pediu ao zagueiro o número do telefone celular que Tevez está usando na Alemanha. "O Márcio quer conversar com ele, mas não sei o assunto", disse Sebá. O treinador voltou a salientar que Tevez tem feito falta para o Corinthians, apesar de a equipe ter feito oito gols nos últimos dois jogos, tornando-se assim o melhor ataque do Brasileirão, com 17 gols.