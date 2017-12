Márcio enfrenta estrelas da MSI Vale tudo no Corinthians para vencer neste sábado o São Caetano, às 16h, no Pacaembu. Para manter a liderança do Brasileiro, Márcio Bittencourt resolveu enfrentar as estrelas milionárias da MSI. E mandou um recado forte, surpreendente para o até então calmo treinador. "Quem manda aqui no Corinthians sou eu. Os jogadores têm de fazer o que eu quiser. É assim que o time está conseguindo os resultados que precisa. E isso não vai mudar. Eu não estou aqui para que as pessoas gostem de mim, mas para que o Corinthians seja respeitado." Márcio preparou o time de maneira irritada para o jogo de amanhã por causa de Roger e de Carlos Alberto. O meia titular foi substituído contra o Coritiba, não cumprimentou o treinador e foi sentar em um banco longe dos reservas. Já Carlos Alberto falou a amigos que não queria ficar no banco. Ou jogava ou ficava assistindo. "Conversei com o Roger e nos acertamos. E não há demérito nenhum em ficar no banco. O Carlos Alberto vai ficar onde eu quiser." Sentindo a pressão para manter o Corinthians no topo da tabela, Márcio preparou o time para enfrentar a equipe que os jogadores batizaram como a ?mais chata? do Brasil. "Pode mudar o treinador, mas o São Caetano continua fiel à sua maneira de jogar. Marca forte, não dá espaço para o adversário e busca os contragolpes em velocidade. É um time dificílimo de ganhar. Precisamos de calma para aproveitar as chances que tivermos. Porque elas serão poucas", prevê Jô. O que mais impressiona os jogadores é a cobrança silenciosa de que a equipe precisa fazer valer o seu favoritismo. Até Pelé e Carlos Alberto Parreira apostam que o Corinthians será o campeão. "Nós jogadores estamos sentindo essa pressão. O dinheiro que a MSI investiu no time precisa dar retorno. Nós começamos agora a jogar o que podemos. A gente sente o quanto os torcedores estão empolgados e temos de justificar", diz Gustavo Nery. Para tentar evitar o desgaste psicológico no jogo, Márcio vai tentar repetir a fórmula que deu certo contra o Coritiba. O time irá pressionar desde o início o São Caetano, contando com o talento dos jogadores e com o entusiasmo dos torcedores. O fundamental é marcar um gol nos primeiros minutos e depois administrar a partida. "Nós estamos sabendo usar o Pacaembu. É mais ou menos como o Boca faz com a Bombonera. Tem dado resultado", diz Tevez.