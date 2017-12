Márcio espera chance no São Paulo O técnico Emerson Leão ainda não definiu que será o susbtituto do atacante Grafite, que está suspenso, na partida que o São Paulo faz domingo, contra o Juventude, no Morumbi. Mas, se depender de Márcio de Oliveira Barros, de 23 anos, o problema já está solucionado. Márcio acredita que já está na hora de receber uma chance como titular do São Paulo. "Estou no mesmo nível de todos e espero ser testado", afirmou o jogador, que disputa a posição com outros 4 atacantes: Jean, Rondon, Nildo e Velber - Diego Tardelli tem sua vaga garantida. Ao entrar nos minutos finais da partida com o Vasco, na rodada passada do Brasileiro, Márcio conseguiu mostrar algumas qualidades. "Ainda não tive muito tempo para observá-lo", desconversou Leão. "Sou homem de área, trombador que briga, luta pela bola no alto e sabe proteger embaixo?, disse Márcio, ao descrever seu estilo de jogo. Em 2000, após disputar a Copa São Paulo de Juniores, ele foi dispensado pelo clube do Morumbi. Jogou, então, a Série B1-B do Paulista pelo Grêmio Barueri, no qual foi artilheiro com 19 gols. Retornou ao Morumbi a pedido de Cilinho, técnico das categorias de base do clube, até ser emprestado ao Taubaté em 2003. Mais experinte, está integrado agora ao elenco profissional do São Paulo. Já entrou durante sete jogos do campeonato e, apesar de ainda não ter marcados gols, aposta que sua hora chegou. "Se tiver oportunidade, a qual espero há muito tempo, farei por merecer e irei corresponder", avisou.