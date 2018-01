Márcio Gomes deve desfalcar o Botafogo O lateral-direito Márcio Gomes pode ser mais um desfalque do Botafogo na estréia no Campeonato Carioca, domingo, contra o Olaria. O jogador está com uma tendinite e poderá ser vetado. Além dele, o lateral-esquerdo Daniel, com uma torção no tornozelo direito, não deve jogar. No treino desta quarta-feira, o técnico Levir Culpi testou um esquema com três zagueiros. Sandro, João Carlos e Gustavo formaram a defesa. O treinador, porém, ainda não definiu se vai adotar esta formação contra o Olaria. A definição sai apenas na sexta-feira.