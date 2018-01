Márcio Mossoró com um pé no Palmeiras Márcio Mossoró, principal revelação do Paulista, já está com um pé no Palmeiras. O negócio foi praticamente fechado, por US$ 1 milhão (R$ 2,4 milhões). Mas a contratação só será anunciada oficialmente depois da decisão da Copa do Brasil, dia 22, contra o Fluminense - exigência feita pelos dirigentes de Jundiaí, para não prejudicar o desempenho da equipe na maior decisão de sua história. Além de Mossoró, o Palmeiras ainda negocia com Richarlyson, do Santo André, e sonha com Vágner Love, do CSKA. A diretoria palmeirense, no entanto, só passará a negociar com Richarlyson depois que o jogador resolver na Justiça do Trabalho suas questões financeiras com o clube do ABC. Aguardando definições, o técnico Paulo Bonamigo parece mais interessado na reforma do contrato de Pedrinho. De acordo com o treinador, o meia faz parte de seus planos, por ser um jogador que pode acrescentar qualidade técnica ao time palmeirense. "É claro que conto com ele. A menos que eu receba da diretoria um sinal de que o jogador não pode continuar. Mas, no que depender de mim, não abro mão dele." A questão é saber se o próprio Pedrinho pretende continuar no Palmeiras. Dois clubes já acenaram com a possibilidade de contratá-lo: o Cruzeiro e o São Paulo. Só aguardam uma definição do Palmeiras, já que o contrato de Pedrinho vence em 31 de julho. Nesta sexta-feira, Bonamigo disse que pretende levar Pedrinho para Goiânia. O jogador já está treinando com bola, depois de se recuperar de uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo. O Palmeiras enfrenta o Goiás dia 11, no Serra Dourada, pelo Campeonato Brasileiro. O treino previsto para este sábado cedo, na Academia de Futebol, foi suspenso. O elenco só volta a se reapresentar na segunda-feira à tarde.