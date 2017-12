Márcio Mossoró é contratado pelo Inter Um dos principais destaques do time do Paulista de Jundiaí na conquista da Copa do Brasil deste ano, o meia Márcio Mossoró, foi contratado pelo Inter de Porto Alegre. O negócio foi confirmado neste sábado, pelo procurador do atleta, Fernando César. ?Estão faltando alguns pequenos detalhes, mas na próxima semana estaremos em Porto Alegre para fazermos este acerto e para que ele realize os exames médicos exigidos pelo clube. O contrato será de 4 ou 5 anos e o Inter já comprou 50% dos direitos federativos do jogador?, informou o procurador. Márcio Mossoró atraiu o interesse de grandes clubes do futebol brasileiro depois da Copa do Brasil. NO final de junho, chegou a ser anunciado como reforço do Fluminense. ?Estou muito feliz pelo acerto que foi feito e espero poder viver momentos tão bons quanto aos que tive em Jundiaí e fazer o meu melhor pelo Inter?, disse o jogador.