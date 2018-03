Márcio quer mostrar serviço para ser efetivado no Santos

O técnico-interino do Santos, Márcio Fernandes, se considera capaz de fazer as mudanças necessárias, motivar os jogadores e levar sua equipe à vitória contra o São Paulo mo domingo à tarde na Vila Belmiro, em clássico válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Veja também: Atacante Kléber Pereira dispara contra Emerson Leão Técnico Paulo Autuori volta a ser nome forte na Vila Belmiro Técnico santista testa equipe com três zagueiros para o clássico Ele sabe que se tiver sucesso no clássico vai ganhar força para concorrer com Paulo Autuori e Cuca para ser o substituto de Emerson Leão, que pediu demissão do cargo na terça. Mas já antecipou que se o time ganhar, ele não vai pedir para ser efetivado no cargo. "Jamais faria isso. Se a diretoria me colocou como interino é porque acharam que eu tenho condições para ser o técnico. Acredito que os dirigentes estão esperando para ver o que acontece nesse jogo para depois ou anunciarem um nome ou, quem sabe, acreditar que é possível fazermos um bom trabalho", disse Márcio, reconhecendo que a sua vida de técnico pode mudar depois do jogo de domingo. "Uma oportunidade como essa é tudo que um treinador da casa espera e que só aparece nos momentos de dificuldades. Pode ser a chance da minha vida, sem dúvida", declarou. A vantagem de Márcio sobre os outros dois candidatos é que ele conhece como ninguém os jogadores santistas - principalmente os formados na base - por ter participado diretamente do trabalho dos dois últimos técnicos, Vanderlei Luxemburgo e Leão. Nos seus primeiros dias comandando o time principal, ele pendeu mais para o estilo do atual treinador do Palmeiras, conversando e procurando motivar o grupo. Para ele, seria até cômodo manter o time que Leão vinha escalando. Uma equipe que ficou sete jogos sem perder no Campeonato Paulista e que saiu da Libertadores com a vitória por 1 a 0 sobre o América, do México. No entanto, demonstrando personalidade, ele mandou Fabão e Lima para a reserva e escalou a defesa com três zagueiros, além de sinalizar com a improvisação de Rodrigo Tabata na ala-direita. "Conversei com Fabão e como ele sentiu um problema muscular no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, domingo, e não treinou no início da semana, optei pelo Domingos, que está fisicamente melhor. E a saída de Lima é por questão técnica, embora seja um bom jogador", disse o treinador. Depois de treino de dois toques em campo reduzido no CT Rei Pelé, Márcio falou ainda que tem o time pronto na cabeça, mas que prefere anunciar a escalação apenas momentos antes do clássico. Embora tenha dito que tem confiança nos jogadores que indicou para Leão e que foram promovidos, os laterais Felipe Souza (direito) e Carleto (esquerdo), o meia Paulo Henrique e os atacantes Alemão e Tiago Luís treinaram entre os reservas e devem ficar no banco. Já Tabata deve ser improvisado na ala-direita, mas deve trabalhar no meio-de-campo para que Molina jogue mais perto da área. "Tabata tem muita qualidade. É jogador com bom domínio de bola, passa bem e faz o time andar. Apenas precisa melhorar o astral. Em relação a Felipe (Souza) continuo achando que é um bom jogador, mas o encontrei muito para baixo, talvez porque está há muito tempo sem ter uma chance", explicou o técnico-interino, que, como Leão, considera Wesley um titular imprescindível. "Ele dá muita velocidade à equipe do meio para frente", concluiu.